Bonjour,Il y a un an j'ai pris une place pour le concert philarmonique de dbzJ'ai voulu faire ma premiere experience de flute a hautbois grosse caisse ect et pour pas me faire chier j'ai choisi un theme que j'aime bien, les musique de dbz. alors j'ai acheté une place l'année derniere.Le concert est ce soir et je ne me sens pas d'y aller, mais ca me fait chier de gaspiller une place payée, et ceux de mon entourage sont trop vieu pour ces conneries.Cela se passe ce soir au grand rex a 21 h.Comme je le mentionnais plus haut, je ne vais pas y aller.J'offre donc ma place a n'importe qui etant un gros fan de dbz et voulant se faire une bonne soirée au frais de la princesse.Je n'ai que 3 imperatifs.1) la plus importante : Il faut que ce soit quelqu'un qui va y aller, et que ca fait bander d'y aller. J'en appelle a votre coeur pour ne pas jouer le crevard de base et prendre la place pour tenter de la revendre a la sauvette ou de la refiler a un pote d'un pote d'un pote du coiffeur.2)C'est ce soir donc soyez sur d'etre dispo (paris donc, grand rex)3) optionnel mais j'apprecierais une petite video de 2 ou 3 minute du concerto sur une musique bien connue prise par votre telephone et partagée pourquoi pas ici sur gamekyo apres coup, histoire de voir au moins ce que j'ai manqué.Encore une fois...svp ne jouez pas les crevard, on vit dans un monde opportuniste mais laissez au moins une fois le reve d'un fan se produire sans essayer de profiter de la situation.A vous de voir qui est dispo.PS : y'a pas de piege, je suis juste associal agoraphobe et j'ai changé d'avis.J'espere au moins que ca interessera l'un d'entre vous et qu'il ou elle passera une bonne soirée.Si interessé signalez le juste dans les commentaire je viendrais vous filer les infos du ticket ensuite par mp.