Deux choses à savoir, le online arrivera via un patch un peu plus tard "NBA Playgrounds will be getting an “early update” that bring in two-on-two online functionality" et comme on peut le voir dans la vidéo les temps de chargements sont longs, trop longs. Reste à voir si un patch pour corriger tout ça.Pour le reste ça semble être du tout bon, pour rappel il sera dispo le 9 mai pour 20€ sur l'eshop et également sur les stores des autres machines.Maintenant je veux un SSX