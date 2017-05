Activision Blizzard vient de dévoiler son rapport financier du premier trimestre 2017, partagé sur Business Wire, et le communiqué annonce qu'Overwatch est désormais la huitième licence milliardaire du groupe, aux côtés des Call of Duty et autres Skylanders, signifiant qu'il a rapporté plus d'un milliard de dollars. Un carton commercial expliqué par les nombreuses ventes, mais aussi par les microtransactions liées aux Coffres pour débloquer des objets cosmétiques. Fragger avec ses copains, c'est cool, mais fragger avec une skin qui a la classe, c'est encore mieux, et certains joueurs n'hésitent pas à lâcher quelques euros pour obtenir tout ça.