IGN a publié le classement des 100 meilleurs RPG. Voici leur liste :100 - EverQuest99 - Wizardry 898 - Titan Quest97 - Fable II96 - Torchlight II95 - Pillars of Eternity94 - Front Mission 393 - The Bard's Tale92 - Betrayal at Krondor91 - Freedom Force90 - Divinity : Original Sin89 - Dragon Age : Inquisition88 - Darkest Dungeon87 - Ys Book I & II86 - Kingdom Hearts II85 - Chrono Cross84 - Dragon Warrior VII83 - Final Fantasy82 - Ultima Underworld : The Stygian Abyss81 - EVE Online80 - Mario & Luigi : Superstar Saga79 - Star Ocean : The Second Story78 - Illusion of Gaia77 - Valkyria Chronicles76 - Icewind Dale II75 - The Legend of Dragoon74 - Disgaea : Hour of Darkness73 - The Witcher 2 : Assassins of Kings72 - Neverwinter Nights 271 - Jade Empire70 - Fire Emblem Awakening69 - Odin Sphere Leifthrasir68 - Undertale67 - Ni no Kuni : Wrath of the White Witch66 - Pool of Radiance65 - Dragon Quest VIII : Journey of the Cursed King64 - Lunar: Eternal Blue63 - Phantasy Star Online62 - Breath of Fire III61 - Lunar : Silver Star Story60 - Shining Force II59 - Golden Sun58 - Lufia II : Rise of the Sinistrals57 - Tales of Vesperia56 - Super Mario RPG : Legend of the Seven Stars55 - Shadow Hearts : Covenant54 - The World Ends With You53 - Phantasy Star IV52 - Final Fantasy VII51 - Stardew Valley50 - Persona 549 - Xenoblade Chronicles48 - Dragon Age : Origins47 - Shin Megami Tensei : Persona 346 - Grandia II45 - Demon's Souls44 - Xenogears43 - Tales of Symphonia42 - Vampire : The Masquerade – Bloodlines41 - Skies of Arcadia40 - Final Fantasy IX39 - Ogre Battle : The March of the Black Queen38 - Fallout37 - Fire Emblem36 - Neverwinter Nights35 - Baldur's Gate34 - Paper Mario : The Thousand-Year Door33 - Dragon Quest V : Hand of the Heavenly Bride32 - Ultima IV : Quest of the Avatar31 - Final Fantasy XII30 - Pokemon Sun/Moon29 - Monster Hunter 4 Ultimate28 - Fallout : New Vegas27 - Bloodborne26 - Mass Effect25 - The Elder Scrolls V : Skyrim24 - Ultima VII : The Black Gate23 - System Shock 222 - Final Fantasy IV21 - The Elder Scrolls III : Morrowind20 - Tactics Ogre : Let Us Cling Together19 - EarthBound18 - Final Fantasy Tactics17 - Suikoden II16 - Deus Ex15 - Fallout 214 - Star Wars : Knights of the Old Republic13 - Persona 4 : Golden12 - Dark Souls11 - Mass Effect 210 - The Witcher 3 : Wild Hunt09 - Vagrant Story08 - Diablo II07 - Secret of Mana06 - Planescape : Torment05 - World of Warcraft04 - Pokemon Yellow03 - Baldur's Gate II : Shadows of Amn02 - Final Fantasy VI01 - Chrono TriggerAu niveau des jeux récents, on remarquera la présence de Persona 5, Pokemon Moon/Sun ou bien The Witcher III : Wild Hunt, par exemple…Source : http://www.ign.com/lists/top-100-rpgs//100