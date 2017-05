3DS

Je fais cette news pour vous informer que sur la New 2DS XL, il y a bien 3 caméras : une sur la charnière, qui fait face au joueur, et les deux autres, à l'arrière de la partie basse de la console.Or, le monsieur nous explique qu'il n'y a pas de double caméra externe parce que sans écran 3D ça sert à rien... Alors que si, les caméras sont bien présentes.Ne serait-ce que pour que l'OS fonctionne sans avoir besoin de faire plusieurs versions, ou pour s'assurer que tous les jeux soient compatibles... Bref il voit pas les caméras, alors il extrapole et part dans un délire pour dire que la perte de la 3D est un TRUC EN PLUS, alors que c'est une fonction en moins. Il confond le compromis (la perte de la 3D) avec le bénéfice (le prix moins élevé).La New 2DS XL, tout comme la 2DS, est uneBref, fier de son avis biaisé, ce journaliste invente une raison pour l'absence apparente des caméras immédiatement, au lieu de se demander pourquoi auraient disparu par rapport à la 2DS qui elle les avait, et ce que cela impliquerait.Il ne peut pas juste REGARDER le truc qu'il a entre les mains ou demander à une hôtesse de l'évènement ce qu'il en est, bref, s'informer pour informer les gens. Il ne fait pas son travail.Il se fait tailler par les comsLe mec a la console dans la mainLe nom du site pour lequel il travaille... The Verge. Quelle bite