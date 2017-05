Jeux Vidéo

Le teasing de l'année !!!Wonder Boy: The Dragon's Trap en boite ? Wonder Boy Returns ? Monster Boy and the cursed kingdom ? Les 3 (on peut rêver ^^) ?Vu que FDG Entertainment et Game Atelier avait déja plus ou moins parlé d'une sortie boite (avec le sondage pour la Switch) et vu que DotEmu a déjà bossé avec Limited Run, on peut présumer que ça sera bien Wonder Boy: The Dragon's Trap (en plus de la supposé édition Asia en préco sur Play Asia)Et pour le Returns, bizarrement il est toujours pas annoncé sur le PS Store en occident. J'avais contacté l'éditeur sur Facebook, et ils m'avaient dit qu'il y aurait des nouvelles prochainement, je pense qu'il y a des histoires à la con de droits