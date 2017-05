Actu

Quand un jeu propose un visuel aussi enchanteur, on ne peut s'empêcher d'avoir envie d'y jouer eh bien l'attente ne sera plus très longue. Déjà disponible sur PC,, soit dans une petite dizaine de jours. Pour l'occasion, Focus Home Interactive et Swing Swing Submarine viennent tout juste de publier un teaser de lancement.Dans ce jeu de plateforme, on incarnera un renard qui a le pouvoir de contrôler les saisons pour résoudre des énigmes permettant de continuer sa progression. Un jeu qui se concentre avant tout sur la narration d'une histoire, sans aucuns ennemis, ni pièges mortels. Quelques grammes de poésies dans dans une époque où l'offre vidéo ludique se veut toujours plus violente.