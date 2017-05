La tenue de 2B pour Gravity Rush 2 est enfin disponible gratuitement sur le PSN, ce qui vous permettra d'avoir l'impression de jouer 2B sans les microfreezes de Nier Automata et aussi par la même occaz de mater les miches de Kat.Notez que le costume Dark Angel, une alternative noire a un costume déjà present dans le jeu de base, est aussi recuperable gratuitement aujourd'hui.

posted the 05/05/2017 at 07:56 PM by guiguif