Voici une Information autour du jeu Mario Kart 8 Deluxe :Selon un Analyste de Jefferies Atul Goyal, le jeu n’est pas n'est pas seulement un succès ordinaire. L'ampleur de ce succès est beaucoup plus grande en fait. En effet, le jeu réalise un meilleur démarrage que le jeu Mario Kart Wii aux USA, mais en prenant en compte que la Nintendo Switch a un parc de 1.5 millions au lancement du jeu, contre 10.6 millions de Wii. Le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild a aidé la Nintendo Switch à démarrer de façon incroyable, mais il semble que Mario Kart 8 Deluxe est le jeu qui va lancer vraiment la console…Source : http://gonintendo.com/stories/279595-analyst-says-mario-kart-8-deluxe-is-not-any-ordinary-success-/