La sortie de Disgaea 5 Complete sur Nintendo Switch approcha à grands pas, la date de sortie précise du jeu étant fixée au 26 mai prochain en Europe ! À l'origine sorti sur PS4, Disgaea 5 Complete embarquera donc sur Nintendo Switch la totalité des DLC sortis sur la console de Sony et sera traduit en français. Alors que nous attendons la démo du jeu, nous découvrons aujourd'hui la taille du jeu de la version dématérialisée européenne...Comme l'indique la fiche du jeu sur l'eShop Nintendo Switch, le jeu sera donc vendu 59.99€ et nécessitera 6.4 Go d'espace disque sur votre console...