En plus de changer leurs bannière compte Twitter comme le screen ci dessus. Capcom vient d'annoncer que le prochain perso de la S2 pour Street Fighter V sera dévoilé ce Lundi, et d’après le screen qui dévoile que le perso utilisera aura le Psycho Power, cela confirme définitivement que ça sera bel et bien Ed. Déjà leaké récemment via le PS Store. Ed dans le mode Story: