J'en suis à 80h de jeu.



Les plus:

- une immersion totale dans la vie d'un étudiant au japon

-Graphiquement stylé

-Les nombreuses activités à faire

-La partie RPG excellente

-Les personnages

-Globalement bien écrit



Les moins:

-Un rythme totalement lent (et donc soporifique)

-80h et toujours aucun fil rouge de scénario que les héros suivent

-Le jeu te fait croire que tu es libre alors que tu es libre qu'à certains moments précis

-L'impossibilité de sauvegarder quand on veut

-Ca parle, ca parle, ca parle, et des fois ca parle pour ne rien dire d'autre que ce que l'on sait deja

-Le héros mutique, je crois que link est plus vivant que ce héros, il a des expressions du visage lui au moins.



Globalement je suis sous le charme du jeu quand je suis bien éveillé et attentif. Si tu n'as ni l'un ni l'autre, tu va soit dormir soit laisser le jeu tourner pour rien parce que tu va relire la même phrase dix fois.



Personnellement c'est mon 1er persona et je trouve que globalement le scénario prend beaucoup trop d'importance et de longueur pour le peu d'evenements importants qui s'y déroule. Et en dehors de cela, une autre frustration nait de cette incapacité au jeu de te laisser jouer, et le chat est clairement un putain de casse couilles qui fait passer navi pour une utilité publique.

Et c'est quoi ce découpage des activités??? Non franchement, tu peux rien faire parce qu'une activité a le même timing qu'une autre. Alors que taper 5 fois dans une batte de baseball dure beaucoup moins longtemps que pêcher une demi douzaines de poissons, mais le jeu s'en tape alors qu'on pourrait faire plus de choses suivant un timing logique au lieu de frustrer le joueur comme ca.



Pour finir, et j'en profite pour troller les haters qui changent de chemise chaque seconde, tokyo mirage cessions sur wii u est un jeu très ressemblant à persona 5 sur de nombreux points, mais bizarrement l'un est bâché et l'autre est encensé. Je veux bien que la j pop enrage certains, mais y'a des moments tout aussi ridicules et typiquement jap dans persona 5, et je trouve le rythme beaucoup mieux réussi dans TMS. On peut pas vraiment comparer les scénarios, mais y'a quand même un juste milieu entre celui qui parle trop pour pas grand chose et l'autre qui parle peu pour pas grand chose non plus.



Bref 8/10