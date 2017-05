les plus:

-un gameplay rapide et nerveux

-Graphiquement correct



Les moins:

-un level design catastrophique

-Très peu diversifié dans les décors

-Un design général louche

-Une histoire mal racontée, les objectifs très mal expliquées et puis au final on s'en tape c'est toujours suivre les points jaunes sur la carte, les menus compliqués pour rien



j'ai testé 11h selon steam et j'ai l'impression d'avoir déjà fait le tour. C'est typiquement le genre de jeux que tu sors 20 minutes histoire de tuer des aliens totalement cons et faire une partie no brain, pour le reste on repassera. L'aspect MMO est absent comme la plupart des MMo de nos jours, tout ce qui ressemble à du MMO c'est le marché, les clans et la coop. La coop est sympa mais trop d'effets visuels tuent l'effet visuel. J'ai pas encore tout tester non plus vu que le jeu met des heures à te proposer du contenu intéressant, comme les MMO récents.



Pour un F2P c'est un bon jeu si on veut un jeu d'action sans prise de tête et sans difficulté. Pour le reste on repassera...



6/10