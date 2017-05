C'est un jeu jouable jusqu'à 8 en Coop ou on incarne un corp d'Elite du SWAT, le jeu se voudra viscérale, il y aura des choses pas belle à voir si on en croit les développeurs qui veulent vraiment marquer l'esprit des joueurs et pour ça ils vont pousser les dégâts, le sang, l'impacte des balles à un stade jamais vu et à terme ils comptent faire une destruction corporelle totale bref...ça sera pas joli joli d'autant que le jeu risque de nous montrer des Otages nu sous-alimenté dans des caves comme on peut les entres apercevoir dans ce magnifique Trailer.pour plus d'infos sur le jeu c'est ICI