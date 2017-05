Je n'ai pas réussi à l'observer pendant longtemps, mais c'était une carte de réservation pour un revendeur américain. Le jeu s'appelle Assassin's Creed Origins et il semble que ça se passe bien en Egypte. L'artwork montrait une ville avec une pyramide en arrière-plan. Au centre de la carte, il y avait un nouvel assassin qui se dirigeait vers la ville. Il portait visiblement un bouclier, un arc, et il avait une sorte d'aigle sur son épaule. La réservation concernait une édition Gold qui incluait le jeu de base, le season pass et un steelbook. Aucune idée du prix. C'est la première fois que je découvre des choses sur un jeu grâce à mon travail, dans mes expériences passées, le jeu est habituellement annoncé avant que les cartes ne soient envoyées, ou peu après. Je pense que l'envoi est prévu pour le 30 donc l'annonce officielle devrait avoir lieu par la suite.





Je viens de voir ça sur jeuxvideo-live.com et j'espère que l'infos est vraie.Ubisoft a sollicité une société pour des produits concernant Assassin's Creed Origins et Far Cry 5voici la déclaration de la personne en question :Origins est déjà un jeu Assassin's Creed doncJ'espère avoir des infos avant l'E3 et surtout un bon Assassin's Creed.