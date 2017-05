La rumeur disait vraie, Capcom a bien l'intention de porter Resident Evil Code Veronica X sur PS4 & X1. Cet épisode est d'abord sorti en 2000 sur Dreamcast, avant d’atterrir sur PS2 et Gamecube dans sa version X, puis en 2011 en HD sur PS3 et Xbox 360 en dématérialisé.



La différence avec le Code Veronica classique sorti uniquement sur la dernière console de SEGA (en Europe en tout cas), est que cette mouture donne droit à neuf minutes de cinématiques en plus, une scène de combat refaite, et une autre additionnelle.