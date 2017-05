Voici une Rumeur autour de la Saga Tomb Raider :Selon le magazine OPM UK, il semblerait que le jeu Shadow of the Tomb Raider pourrait sortir en début d’année prochaine. Cependant, vu que le jeu ne serait pas présent à l’E3 2017, il faudra patienter encore un peu pour en apprendre plus. En attendant bien sûr des informations officielles de la part de Square Enix et de Crystal Dynamics…Source : http://segmentnext.com/2017/05/05/shadow-of-the-tomb-raider-release/