Mais c’est quoi ce jeu de fou sérieux !



Bon bah plus j’aurais avancé dans le jeu, plus je me serais impliqué dans ce qui se passe pad en main.



Encore plus maintenant qu’au début, quand je lis « ouais mais c’est pas beau » « ça saccade » je me dit quand même, passer à côté de ça pour ça, quel gâchis.



Mettons de côté la jouabilité, très bonne, le build du perso avec les différentes puces, excellent, et profitons de l’écriture des quêtes annexe et du scénario principale qui profite comme rarement du média jeu vidéo.



D’ailleurs, d’un point de vu narratif, on se rend bien compte de tout ce que ce média peut (et devrait plus souvent) apporter.



Entre autres, le destin de Pascal et du village des robots pacifiste, 2B et sa relation avec 9S, le point de vu de 9S, les pods et leurs monté en puissance, la fatalité des choses, le comportement humains qui, singé par les robots, montre son aberration. Jusqu’à nous amène à ce déchirement d’appuyé sur un simple « oui » et les conséquences irréversible qui en découle



Bon bien évidement, manga style oblige, les zones d’ombres vont me pousser à rechercher sur le net les différentes théories et interprétation que chacun ou chacune.



Quand le jeu te poursuit quand tu éteins la console c’est fort, très fort quand même…



Ci dessous, pour ceux que ça pourrait intérésser, une vidéo en français qui raconte l'histoire de Drakengard à Nier Automata, tout simplement à voir si comme moi vous n'aviez pas suivi ces monuments