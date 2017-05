Tout en se réjouissant du succès international de son dernier jeu et en discutant des rapprochements culturels entre l'Orient et l'Occident, Katsura Hashino conclue son intervention sur les 20 ans de la saga Persona en déclarant avoir « légué sa conception à mes successeurs ». C'est la première fois que Katsura Hashino, réalisateur de Persona depuis Persona 3, sous-entend clairement que la franchise va devoir continuer sa route sans lui. Et pour cause, Atlus annonçait en décembre dernier la création de Studio Zero, au sein duquel Katsura Hashino mais aussi le directeur artistique Shigenori Soejima et le compositeur Shôji Meguro travaillent désormais sur Project Re Fantasy, un nouveau jeu de rôle purement fantaisie qui représente un défi d'un nouveau genre pour Hashino, à qui on doit également Maken Shao, Shin Megami Tensei III et Catherine. Rappelons qu'on devrait en savoir plus sur les prochains projets de la franchise Persona à l'occasion du grand concert qui aura lieu 2 août au Japon.