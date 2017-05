Actu

Cette semaine la Switch accueille. Dans ce shoot them up à scrolling horizontale sorti en 1998, nous avons 6 vaisseaux à disposition pour combattre l'intelligence artificielle connue sous le nom de "Brawshella".De son côté, la Xbox One voit débarquer deux titres:, un jeu de combat à l'arme blanche sorti en 1993. Ce jeu proposait comme particularité de proposer une jauge de rage qui se remplissait au fur et à mesure des dégats subis, favorisant ainsi les retournements de situation en fin de matchs.un autre shoot them up 2D à scrolling horizontale sorti en 1992 et proposant les classiques armes upgradable ainsi qu'un module rappelant furieusement celui du célèbre R-Type.Pour finir, la PS4 accueille elle aussicette semaine.