À moins de 40 jours maintenant de l’E3 2017, les rumeurs et différents leaks commencent doucement à faire surface. C’est Sony qui est concerné ce vendredi par le référencement d’un jeu non annoncé au Brésil.L’organisme brésilien a ainsi référencé dernièrement un jeu d’action/aventure et de plateforme développé par un studio japonais.serait le nom de ce nouveau jeu et serait déconseillé au moins de 12 ans.Que nous réserve Sony ? Pour le savoir, rendez-vous le mardi 13 juin, très tard dans la nuit.