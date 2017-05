Le studio Slightly Mad Studios, déjà en charge de la licence Project Cars, va développer une nouvelle licence. Son président, Ian Bell, a annoncé sur le forum GTPlanet avoir conclu un accord avec une licence américaine de blockbuster et qu'il ne peut en dire plus pour l'instant. Tout semble indiquer qu'il parle de Fast and Furious. On peut sans doute affirmer que ce nouveau jeu sera le pendant arcade de Project Cars 2.



Project Cars 2 est toujours prévu pour la fin d'année 2017.



(Vu ce qu'est FF aujourd'hui, pourquoi ne pas inclure des scènes d'actions ou simplement de courses poursuites. Curieux de savoir s'ils vont intégrer l'aspect tuning des premiers FF type "underground" un peu kitsch aujourd'hui. Ma 206 dans Underground avec son énorme aileron, son vinyle tribal et ses néons... je trouvais ça tellement cool. Pour une folle vitesse max de 180km/h)





Due to the deal getting 'even bigger' we won't be able to announce details for a while. But I can say this:



’Slightly Mad Studios have signed a multi-year, multi-game deal with a blockbuster Hollywood franchise... details to follow in the coming months’.