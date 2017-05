Voici une Rumeur autour d’une exclusivité Ps4, Knack 2:Un organisme brésilien vient de classifier le jeu Knack 2, ce qui pourrait dire que son développement est au point d’être terminé, et qu’une date de sortie soit bientôt annoncée. Peut-être durant la conférence de Sony à l’E3 2017.D’ailleurs, un nom a été déposé par ce même organisme pour un futur jeu Ps4. Son nom de code est That’s You, et serait un mélange de jeu de plateforme et d’action. Le jeu sortirait cette année. Surement une des possibles annonces de Sony à l’E3 2017 également…Source : http://gematsu.com/2017/05/unannounced-sony-ps4-title-thats-rated-brazil-va-11-hall-rated-everything