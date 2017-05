Jeux Video

BonsoirLe test de Fire Emblem Echoes est en cours et le test arrivera peu de temps avant la sortie MAIS je suis autorisé à donner un premier petit avis sur la chose, sans aller au-delà du chapitre 2, ce qui tombe bien vu que j'en suis justement au coeur de cet acte (4h de jeu à peu près).Mais parce que j'ai encore un test de Sniper Ghost Warriors 3 à taper dans la soirée, m'excuserez de ne pas tartiner en pavé et je vous résume mes petites impressions :- Vous savez que le jeu ne possède plus de mode facile ni d'option « azy que je te donne un god mod » en faisant revivre les alliés après un seul tour. Donc c'est mode Normal ou Difficile, et autant vous dire de suite que je suis sur le point de passer en difficile après 4h tant le jeu est d'une facilité surprenante.- Je ne sais pas si c'est dû au début du jeu ou si j'ai trop de talent (Liquidus doit penser que non mais il aura son ban à l'occasion), mais je pense surtout que le jeu joue expressément la carte grand public.- Pour vous donner un ordre d'idée sur la facilité, à certains combats, j'ai activé l'option auto : mon IA a nettoyer la carte pendant que je regardais BFMTV (faut juste réactiver le mode auto à chaque tour : chiant).- Après ça ne marche pas non plus tout le temps, surtout quand les archers débarquent.- Bien sûr, ce genre de facilité fonctionne pour les low qui opteront pour l'option faisant revivre les alliés après le combat. Les vrais savent que l'expérience ultime se passe autrement.- Là je suis content. Fire Emblem sort de son archaïsme pour devenir quelque chose de plus moderne. Les fans me dégueuleront dessus mais perso, le coté « QG + mission principale » du début à la fin commençait à me gaver et cette fois, on a cette world map à la FFT ou encore Stella Glow pour faire des combats annexes (pas besoin de DLC pour leveler, wouhou).- Les donjons sont ultra simplistes (au début encore une fois) mais ça apporte un peu de variété. Même dans ces phases, le jeu est étonnement simple à prendre en main (je craignais l'inverse) et il y a même de nombreux « plans » façon Layton (j'ai que cet exemple en tête) pour fouiner l'écran à la recherche d'objet ou parler à ceux présents face à vous (et faites le à chaque fois : certains persos se recrutent de cette façon).- Toujours pas d'armes qui se cassent, et j'en suis bien content.- Nouveau système de magie mieux trouvé que ces foutus bouquins : les sorts sont illimités mais bouffent votre jauge de HP. Plus ils sont puissants, plus ça bouffe votre vie.- Pas choqué non plus par le fait que l'archer peut maintenant attaquer et contrer via une seule case (vu que les ennemis en font autant, ça ne change rien à l'équilibre).- En revanche, je ne comprends toujours pas le souhait d'avoir supprimé le système pierre/feuille/ciseau : l'image de la série en prend un coup.- Inventaire réduit à sa plus simple expression : un seul emplacement (soit un objet de soin, soit un objet de défense, soit une arme qui remplacera celle fournie de base par votre classe).- Heureusement, cette fois, si vous ramassez un objet sur une map, vous pouvez l'envoyer directement au convoi.- Efficace et rapide mais il faut aimer le blabla inhérent au genre.- Déjà quelques persos intéressants après quelques heures, mais certains sortent encore mal du lot.- Scénario assez simple (deux royaumes + guerre + deux enfants séparés, blabla) mais pour le moment, ça passe assez bien et ça tease d'éventuelles surprises pour la suite.Déjà je vais regarder du coté du mode Difficile pour savoir si le challenge y est.Mais j'ai l'impression que cet épisode, qui semble être un bon titre pour le moment, n'est en fait qu'un coup d'essai : essayer de rameuter le grand public sans détruire la profondeur de jeu (hormis la fin du pierre/feuille/ciseau qui est une vraie connerie) et transformer la licence en un T-RPG plus moderne et plus varié dans sa progression.Le timing est bon pour une prise de risque : miser sur une console en fin de vie avec un moteur déjà exploité deux fois. Mieux vaut essayer quelque chose maintenant au risque de se foirer que dans un an avec l'épisode Switch.