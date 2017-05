Alors, en ce moment je suis sûr pas mal de jeu... Malheureusement j'ai dû stopper Final Fantasy X HD par manque de temps, je pense ne jamais pouvoir le faire au final... car depuis le début de l'année il y a un rythme très soutenu en sortie intéressante et m'intéressant! Ainsi donc en ce moment je suis sur 3 jeux, à savoir: Mario Kart 8 Deluxe, Dragon Quest Heroes II et Jojo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven sur Playstation 4.Mario Kart 8 Deluxe.J'avais un peu survolé le 8 sur Nintendo WiiU sans jamais n'y être réellement retourné, du coup je redécouvre agréablement le jeu, bon toujours aussi facile, heureusement que le 200cc est là (et encore...) pour ajouté un peu de difficulté en "solo", un bon contenu, la Switch gère vraiment bien la partie technique en plus, c'est vraiment bien. Depuis que j'ai la Switch je n'arrête pas d'y jouer après avoir totalement dévorer Zelda: BOTW. Bref j'attends Arms et Splatoon 2 pour la suite.Dragon Quest Heroes II.Le premier m'a totalement scotché plusieurs dizaines d'heures et le second et bien... pareil! Toujours aussi bon! Le mélange des genres donne un résultat toujours aussi fun et intéressant, j'y joue a petite dose (je suis Lvl17 et 7 heures de jeu environ) mon prochain jeu PS4 sera Final Fantasy XII: The Zodiac Age, donc j'ai du temps pour le faire et en prenant mon temps! Bref pas de surprise le concernant mais la qualité est toujours au rendez-vous avez cette "branche" de la franchise Dragon Quest!Jojo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven.Bon... On va pas se mentir je suis retombé dans une période Jojo's! J'ai commandé le bluray des 2 premières parties et là je regarde la 4ème "Diamond is Unbreakable" en VOSTFR, j'adore! En ce qui concerne le jeu! En dessous de "All Star Battle" (d'ailleurs un portage PS4 s'il vous plait!) le jeu a un gameplay vraiment "bizarre" pour le coup, au début nous n'avons pas beaucoup de coup mais finalement je viens de regarder a droite et gauche et il y a énormément de choses à débloquer! Alors je donne sa chance au jeu car j'adore le manga! J'y joue petit à petit tout en parallèle de l'anime que je rattrape et dans le global j'aime bien, prix en réduction sur le PSN en plus donc je pense que j'ai fais une bonne affaire, d'ailleurs j'espère bientôt un nouveau jeu sur la franchise.