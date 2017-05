Le jeu The Binding of Isaac: Afterbirth est actuellement en préco.Entre jeu d’action-aventure et roguelike moderne, le joueur suit le jeune Isaac lors de son périple à travers des donjons toujours plus sombres et plus sanglants afin d’atteindre son objectif : tuer sa génitrice. Il trouvera d’étranges trésors qui changeront son apparence, lui donnant des capacités surhumaines et lui permettant ainsi de combattre des créatures mystérieuses, de découvrir des secrets et de se frayer un chemin en toute sécurité. Plus de 500 items et armes. 20 fins différentes. 13 personnages jouables. Plus de 50 boss uniques, chacun avec de multiples variations : un jeu renouvelé à chaque partie ! Un nouveau personnage jouable. Classements online et runs (défis) quotidiens. Plus de 30 modes challenge. Plus de 6000 pièces avec plus de 4 milliards de combinaisons possibles. Bestiaire dynamique : page de collecte des ennemis qui garde une trace de tout ce que vous avez tué dans le jeu !N'oubliez pas, qu'en commandant en passant par les liens, je pourrais refaire des concours