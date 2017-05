Voici une Information autour du jeu Crash Bandicoot N’Sane Trilogy :Vicarious Visions et Activision dévoilent une nouvelle vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=zOzeQ4GG4CU permettant de voir le travail effectué sur le jeu Crash Bandicoot 2 : Cortex Strikes Back, sorti en 1997. Pour rappel, le jeu Crash Bandicoot N’Sane Trilogy sortira le 30 juin prochain sur Ps4…Source : http://www.dualshockers.com/2017/05/04/see-crash-bandicoot-n-sane-trilogy-graphics-compared-alongside-originals-new-video/

posted the 05/04/2017 at 04:40 PM by link49