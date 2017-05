Pour moi ça sera vite résumé, j'ai qu'une PS4 et une 2DS, même si la Switch m'intéresse.Alors pour ma PS4, la console actuelle me satisfait amplement, même si j'ai toujours pas digéré le live payant. D'ailleurs je n'ai pas pris le PS+ depuis des mois.La manette contrairement à beaucoup me convient et je l'a trouve plus agréable que les DS2 et 3.La mienne fait pas trop de bruit, j'ai pas à me plaindre à ce niveau.Le PSN est plutôt rapide également, même si le navigateur est une grosse daube. Ayant un débit de 15 giga, les grosses mises à jours peuvent durer deux ou trois heures parfois. Sinon la majorité ne me prennent que quelques minutes.Installation rapide donc pas de soucis de ce côté là. Ca change de ma 360.Niveau design, je préfèrais ma Fat, que ma Pro actuelle.Pour les jeux je suis très satisfait. Le seul truc qui manque selon moi, c'est des jeux de boxes, skate, snow (même s'il y a Steep) et autre jeux à la Burnout.Elle a de sacrés exclus, les tiers japonais et occidentaux et pour moi c'est un gros plus.La rétro est un manque, surtout pour moi qui n'ait plus de PS3. Même si c'est pas indispensable ayant déjà fait la majorité des jeux PS3 qui m'intéressaient.C'est la moins bonne Playstation, même si elle a le potentiel pour égaler la PS3.Mais elle reste néanmoins une très bonne console à mes yeux. Je m'ennuie pas dessus, c'est tout ce qui m'importe.Pour ma 2DS, je l'ai prise pour son prix et car je supporte pas la 3D, ça m'explose les yeux.Niveau design elle est moche c'est sûr. Mais elle a une bonne ergonomie surtout pour moi qui n'ait pas des mains à la Shaq.Niveau ludothèque, y a de quoi faire, et sa rétro avec la DS lui donne une ludo de folie, surtout pour moi qui n'ait jamais eu de DS.Par contre le coup des jeux Snes exclu new 3DS c'est d'une stupidité sans nom.Le home est plutôt bien foutu, mais le store, rien que pour se connecter est beaucoup trop lent.Bref une très bonne portable à mes yeux, même si dernièrement je n'y ai pas beaucoup joué.J'ai de plus en plus de mal avec son écran et ce qu'elle propose sur un plan technique. Encore plus depuis la sortie de la Switch.Et vous?