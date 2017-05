Vita : 0.03 TflopsXbox One S : 1.4 TflopsPS4 : 1.8 TFlopsPS4 Pro : 4.2 TflopsXbox Scorpio : 6 TflopsSwitch (sans le dock) : 0.15 TflopsSwitch (avec le dock) : 0.39 Tflops5 fois plus puissante que la Vita sans dock.Bon après c'est à prendre avec de grosses pincettes.

Like

Who likes this ?

posted the 05/04/2017 at 03:17 PM by jenicris