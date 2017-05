Metroid à l’E3 : vous y croyez ?Nintendo a donné quelques indices lors de la présentation de la Switch sur une présentation de Metroid cette année sur Switch. On peut sans doute miser sur l’E3 qui sera l’endroit idéal pour le dévoiler.Petite musique de mise en bouche :: From Software seul ou en partenariat avec Tecmo ou Platinum (+Nintendo of course): Action/exploration à la 3ème personne façon Dark Souls (donc labyrinthique tout en ayant des zones de jeu plus vastes le tout connectées en Open World seamless) avec un rythme de combat similaire à Armored Core/VanquishDirection artistique « réaliste » mais colorée, je pense d’ailleurs que le moteur de Dark Souls 3/Bloodborne s’adapterait très bien au style Metroid, notamment au niveau des shaders et de la géométrie élevée des décors.: Mix musiques typées Super Metroid/Prime (donc de vraies mélodies) et mix environnement sonore à la Dark Souls/Zelda BoTW pour l’exploration selon les moments (d’ailleurs, Super Metroid le faisait déjà avec quelques passages sans musiques (intro Station Ceres, Grotte des boss, arrivée sur Zebes avec la pluie…).: Reprendre le système d’invasion de Dark Souls. Alors je vous vois venir, attendez avant de me lancer des pierres ! On sait que l’univers de Metroid est fourni en matière de Chasseurs de primes et autres monstres. On se rappelle de la tension provoquée par le SA-X dans Fusion lorsque l’on s’y attendait le moins. Ce serait quand même cool de pouvoir reprendre un système similaire et de se sentir pourchassé. De ce postulat, 2 façons de faire en découlent :- Soit choisir au préalable un chasseur de prime ou ennemi en particulier avec des compétences prédéfinies façon Metroid Prime Hunters mais à la 3ème personne (Sylux, Soldat de la Fédération, Samus Sombre, SA-X, voire même Ridley O_O, ben oui y’a pas de raison qu’ils attendent qu’on vienne dans une salle dédiée pendant qu’on détruit tout chez eux…)- Soit partir d’un système de build propre à notre personnage à la Dark Souls… Je m’explique. On garderait Samus en tant que perso principal (donc pas de custom), mais les capacités acquises et utilisées en invasion différeraient selon notre build. Ce qui nous amènera au point suivant.- Un mode multi façon Gears/Uncharted/Prime Hunters sur des maps dédiées: La série Metroid est dans une mauvaise passe, elle se cherche sans se trouver depuis 10 ans. Il faut donner un coup de fouet similaire à ce qui a fait pour Zelda. Et pourquoi pas s’inspirer des Souls justement ?: La montée en puissance avec les nouvelles capacités (Grappin, Rayon X et viseurs, Missiles, Reserve Tank, Armures… , le gameplay nerveux, pas de barre d’endurance (ne correspond pas du tout à Metroid à mon sens, ou alors une barre de surchauffe des rayons… mais ça ne correspondrait pas vraiment à l’esprit non plus.): des habilités plus optionnelles. Celles-ci seraient donc optionnelles dans le jeu mais permettrait par exemple de faire du sequence breaking autorisant de nouveaux chemins pour finir le jeu, voire de skipper totalement certains événements/boss comme dans Super Metroid. Ceux-ci seraient interchangeables et mixables dans le menu pour obtenir des effets combinés, mais l’on ne pourrait pas les utiliser tous en même temps comme dans Super Metroid. On aurait 3 slots d’habilités comme pour les objets d’OoT.Quelques exemples : Saut mural, dash (à ne pas confondre avec course qui serait immuable au gameplay, elle), esquive/roulade, dash aerien à la Megaman X, ShineSpark, ShineSpark instantané façon dash, temps de course pour le ShineSpark réduit, Contre, Garde, Super Armor (encaisse un coup ou plusieurs sans être interrompu dans son action), Crystal Flash, Choppe, double saut, Charge shot instantané, Coup d’épaule, certaines attaques de mêlée, utiliser le grappin sur l’ennemi… Bref pas mal de possibilités finalement !: L’amélioration des capacités inhérentes à Samus par le biais de points de compétences ou d’expérience.Quelques exemples :- Augmentation du nombre de HP max d’un reserve tank (démarrant à 50 et pouvant atteindre 99 par exemple)- Amélioration de la défense (possibilité de défense élémentaire, genre chaleur, froid, poison…scaling avec les attributs des Armures)- Armures bien différenciées, ayant forces et faiblesses et attributs différents, dans un nombre plus important (sans pour autant dépasser la dizaine) obligeant à devoir en changer en fonction de la zone. Genre la Power Suit n’ayant aucun attribut particulier, des stats dans la moyenne, mais ayant 4 slots d’habilités. La Varia Suit serait immune à la chaleur, une bien meilleure défense et attaque légèrement plus forte…- Modules d’amélioration de stats fonctionnant comme les anneaux dans les Souls : (suppresseur de bruit, meilleure défense ou attaque, résistance élémentaire, bouclier temporaire…)- Rayons fusionnables et ayant des effets différents (ex : à travers les murs/ennemis, rebondissants…)