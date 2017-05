News en vrac

Salut, un petit article pour vous signaler que, un shoot'em upest disponible sur leeuro de la(aucune idée pour les autres consoles). Aprèset son scrolling vertical, voici donc un nouveau shoot cette fois-ci en mode horizontal. La réalisation est largement supérieur à celle d'(normal, l'un est sorti en 91, l'autre en 98 ) et on est aussi sur un jeu où l'on se fait bien plus plaisir, à la mécanique plus simple et qui lorgne déjà du côté des manic shooters.Alors j'adoreaussi mais tout ça pour dire qu'on a ici un shoot bien plus moderne et que ça envoie. Ah et apparemmentsera dispo la semaine prochaine !