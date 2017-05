No Matter Studios explique dans sa dernière gazette que malgré la volonté initiale de contester la plainte de Bethesda pour défendre son nom, la procédure judiciaire aurait entraîné d'importants frais même en cas de victoire, des frais que le studio n'aurait jamais acceptés d'amortir en piochant dans les 500.000 dollars du Kickstarter et encore moins en organisant une nouvelle collecte de soutien destinée aux tribunaux plutôt qu'au développement. L'affaire n'en valant pas la peine, No Matter Studios a donc renommé son jeu Praey for the Gods, un compromis qui apparemment suffit au bonheur de Bethesda et qui permet aux créateurs de préserver la particularité de leur logo, dont la lettre « E » est représentée par une silhouette de femme en train de prier. En dehors de cet imprévu, Praey for the Gods n'a pas encore de date de sortie et la petite équipe de trois personnes derrière le jeu continue de travailler pour atteindre le stade alpha. Outre la nouvelle séquence diffusée ci-dessous, un forum officiel vient également d'être lancé.