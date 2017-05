Voici une Information concernant le jeu Ultra Street Fighter II : The Final Challengers :Nintendo France dévoile les deux modes disponibles : classique ou moderne HD. Le premier permettra de jouer au jeu comme à l’époque. Pour rappel, le jeu sortira sur Nintendo Switch le 26 mai prochain…Source : https://twitter.com/Amiibofrance/status/835123223687737345

Who likes this ?

posted the 05/04/2017 at 12:16 PM by link49