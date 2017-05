Je parle de Red Dead Redemption 2Honnêtement j'y crois pas, Avril 2018 au plutot je dirais.Sérieusement me retrouver à jouer à un jeu d'un tel calibre d'ici 6 mois? faut arrêter de déconner.C'est beaucoup trop beau pour être vrai, et puis c'est sans parler de la com qui n'a même pas débuter, m'enfin on sera définitivement fixé au prochain E3. Si le jeu ne sera pas dans le salon, aucune chance pour qu'il sort pour cette année imo. Meme si ça fait un moment que le jeu est en développement mais 2017 me parait tout de même un peu irréel, j'aimerais me tromper mais c'est comme ça. Mi 2018 au plutôt, ça pourrait même allé carrément jusqu'a fin 2018, mais wait and see.En attendant je me remate ce superbe trailer reveal: