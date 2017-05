Voici une astuce pour récupéré la démo de GGxrd R2, la démo est dispo sur le PSN US mais faut etre PS Plus, mais avec cette tech on peut la récuperer apparement (à confirmer si on pourra la garder l'expiration du Trial PS+).Je rappel que c'est une grosse démo quand même, tout les persos sont jouable dont les tout frais Baiken et Answer, mode versus et entrainement accessible aussi.Alors voilà comment procéder:- Crée un compte US.- Allez dans: settings > app saved data management > saved data in online storage > et activer l'essaie de 2 jours- Connectez vous sur ce lien via votre compte US pour récupérer la démo. Ou bien allez tout simplement dans le store pour la récupérer (Utiliser la fonction recherche vous la trouverez facilement)- Bon jeu.Merci au membre Afterburn d'Eventhubs pour le partage.PS: Bon par contre je sais pas si la démo restera accessible après les 2 jours d’essayé PS+, mais d’après certains coms de forums apparemment on la garde, mais wait and see, ça fait déjà 2 jours de test minimum histoire d'avoir un aperçu sur les 2 nouveau persos, voir tout simplement le jeu entier si on y a jamais touché (ce qui est mon cas haha