Tout est dans le titre si vous deviez choisir un héros et un méchant sur les milliers de JV sortis à ce jour, ça serait qui?Perso pour moi c'est :Héro : Snake (de préférence Solid)Metal Gear Solid est une de mes séries préférées (la meilleure avec Resident evil) et son personnage principale Snake est déjà super badass mais il est surtout vraiment fascinant. Il y a deux Snake (Big boss le soldat ultime) et Solid Snake (le clone qui surpasse l'original). J'aime les deux, mais je trouve Big Boss plus fourbe, malhonnête, traitre et préfère la domination par la force que la paix. Contrairement a Solide Snake qui ne monte pas une armée ou un Etat militaire et cherche avant tout la paix en combattant les différentes menaces nucléaires ou cellule terroriste. La psychologie de ce perso est tellement poussée que si je venais à la d'écrire il faudrait 40 paragraphes pour des problèmes toujours pas résolus a l'heure actuelle avec des milliers de conteneurs nucléaire stockés sous terre chaque jours, les gènes et le clonage, les enfants soldats, les fourberies du Gouvernement (sans jamais tomber dans le cliché), la course a l'armement et la conquête spatiale, la guerre, l'écologie, etc etcJe vous laisse avec ma scène préférée de ce personnage culte, assez longue (fin du jeu), mais les messages et l'émotion que dégage cette fin est sensationnelle. Peut être un jour, nous vivrons dans un monde sans menace Nucléaire et sans guerre. The Best is Yet to come...Méchant : Albert WeskerC'est le grand méchant de la série Resident Evil depuis le premier en 1996, mais sa route s’arrête sur le 5e volet. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi traitre que lui avec des trahisons a la pelle (les S.T.A.R.S, les habitants de Raccoon City, Umbrella, Tricell, l'organisation d'attaque de l'ile Rockfort dans Code Vero j'ai zapé le nom dsl, Spencer, l'humanité toute entière a la fin de RE 5 etc) je crois qu'il a même trahi sa propre mère...Son histoire est classique mais c'est surtout son style vraiment classe que j'adore, Wesker possède des super-pouvoirs hallucinants qui lui confèrent une vitesse et une force de frappe complètement ouf et il ne se prive pas de les utiliser même contre la pauvre Claire dans code vero.Dommage que Wesker ne soit plus la mais...ce n'est pas si sur, avec des fans qui croient toujours a sa survie depuis 2009 !!! Et Capcom rajoute de l'huile sur le feu avec des preuves et sa voix dans Umbrella Corps (spin off qui se déroule en 2016). Je vous laisse avec les deux scènes que je kiff avec ce dernier, avant de voir vos avis :(la musique d'Alexia transformée est magnifique au passage un de mes RE préférée)Ceux que j'aime particulièrement aussi :