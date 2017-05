Voici une Rumeur autour du jeu God of War :Un revendeur portugais, Gaming Replay, a changé la date de sortie pour mettre une sortie au 14 septembre 2017. Ça ne semble pas être un placeholder, le 14 septembre tombant un jeudi. Il faudra attendre la conférence de Sony pour voir si cette date se confirme ou non…Source : http://wccftech.com/god-of-war-release-date-possibly-leaked/

God of War

Who likes this ?

posted the 05/03/2017 at 09:57 PM by link49