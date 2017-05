Hello les Gk !

je vous propose de faire un petit point à froid sur la Nintendo Switch .



J'ADORE !!

Je l'ai présenté à un pote ce soir, et l'effet Whaou était la ! bien finie, prise en main agréable, le switch TV/portable est vraiment géniale .



Il manque une vraie ludothèque de jeux évidemment. Et c'est vraiment dommage. J'espère que 2018 sera l'année de la Switch car 2017 c'est la misère.



Concernant la technique, je n'en peux plus des discussions à rallonge sur le 4K60, 4K30, 4Kupscale , 720p de la switch etc.. sérieux je m'en tape, je veux jouer à des bon jeux et j'ai eu des années de pur bonheur avec des jeux hideux visuellement mais magnifiques et profonds.



Donc la switch: excellente console portable, très bien finie, très gros potentiel. Doit l'exploiter et se dépêcher d'annoncer du lourd pour ne pas faire l'effet d'un souffler (ça serait vraiment dommage...)



@+