vraiment

Je parle bien sûr de Mass Effect Andromeda, ou susnommé le "vilain petit frère" de la série?Alors que j'étais pris d'une hype aussi massive que pour Nier Automata et Persona 5, lors de son annonce, j'avais au final abandonné ma précommande et le projet de jouer à un jeu visiblement bugé et ayant des animations corporelles scandaleuses (au vu des retours presse, joueur et vidéo youtube).Je souhaitais attendre la sorti de 3/4 patchs avant de me l'acheter pour 30 euros, j'aurais fini par le trouver sur leboncoin pour 35 euros ou échanger contre DBZ Xenoverse 2 (je m'en suis séparé, je le reprendrais plus tard bien sûr pour le platiner). Donc, j'ai craqué et je l'ai pris mais sans enthousiasme.Je précise, que j'ai joué 15h et 10h à Mass Effect 1 et 2 respectivement sans jamais accroché. Donc, je partais avec les attentes d'un "néophyte" sans totalement être étranger à la licence.Ayant tout juste fini d'affronter un Architecte sur Eos ( http://guides.gamepressure.com/masseffectandromeda/gfx/word/90692678.jpg ), j'en suis déjà à 20h de jeu et je dois admettre que je suis passé de l'indifférence, à la recherche d'action style TPS, à un intérêt croissant pour ce qui était proposé. Et maintenant, j'avoue que je suis vraiment investis dans le jeu et y prends un réel plaisir. Voici mon bilan :Avec application de la, il faut dire que les expressions faciales sont plus propre et ne m'ont pas choqué, enfin surtout ceux des personnages principaux (bien que toujours perfectible dans l'ensemble). Certains personnages ont des mouvements stéréotypiques assez grotesque pendant les dialogues mais à part ça pas de quoi basher le jeu. Le scénario sans troué le plafond parvient à attiser l'intérêt et donne envie de faire les quêtes principales.On s'éclate pendant les combats et gagne de l'intérêt dès lors que l'on explore l'ensemble des armes, pouvoirs biotique et tech et construit ses profils adaptés. Le bestiaire et l'intelligence des ennemis (Kert) est dans la moyenne haute et donne du fil à retorde.Le jeu est beau, les environnement sontbeau (pas les personnages, leur texture de peau est dégueu), l'ambiance est fantastique et on a affaire à du space-opéra dans l'exploration, les caveaux des Reliquats à explorer sont dépaysants de par l'univers SF. De plus, le contenu est vraiment conséquent, les quêtes annexes font moins Fedex que dans d'autres jeux de ma ludothèque et on y retrouve un minimum de mise en scène avec des interactions avec des pnj contextuels ou SAM l'IA qui accompagne Ryder partout où il va.Les coéquipiers ne sont pas aussi ridicule que certains tests l'annonçaient, parlant de personnalités lisses ou de dialogues puéril le plus clair du temps.D'ailleurs, c'est le ressenti au tout début mais passé la dizaine d'heure, ils gagnent en profondeur. A croire que certains testeur n'ont pas dépasser ce cap.Bref, tout cela pour dire que le jeu est pas si horrible que dépeint, mais limite très plaisant et honnête quand on regarde le soin donné à construire le monde de M.A.A.