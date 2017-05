Voici une Information autour de la Ps4 :Nous avons maintenant la date et l’heure exacte de la conférence Sony durant cet E3 2017. Les spéculations commencent déjà aux vues du logo présenté. Reste à voir les jeux qui seront présents lors de cette conférence, surement les jeux God of War, Days Gone, Spider-Man, Gran Turismo Sport, Knack 2, Detroit : Become Human, Destiny 2 et Star Wars Battlefront II, entre autres. Réponse dans un mois environ…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1368358