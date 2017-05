Salut tout le mondeMa parodie de Final Fantasy VII arrive tout doucement à son terme. Les fichiers du jeu modifiés ont été transmis aux bêta-testeurs. Ces heureux privilégiés ont un mois pour me faire part de leurs retours qui m'aideront à peaufiner l'expérience que je vous proposerai normalement d'ici l'été.Voici pour l'occasion deux captures d'écran inédites que j'ai retrouvées dans un de mes dossiers.Si vous connaissez des fans du jeu dans votre entourage, n'hésitez pas à transmettre l'info: ça arriveBonne (fin de) journée et à très bientôt

posted the 05/03/2017 at 05:29 PM by azertyuiop2