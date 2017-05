Voici une Information concernant le jeu God of War :Ceux qui craignaient que le prochain God of War sur Ps4 pourraient être adouci pour rendre le jeu plus accessible peuvent arrêter de s'inquiéter car il est maintenant confirmé que le jeu est aussi sanglant que ces prédécesseurs. En effet, Cory Barlog a confirmé que le titre serait gore puisque le jeu se déroule dans une époque très violente. D’où le logo PEGI 18 que l’on a pu voir sur certaines publicités. Il faudra cependant attendre l’E3 2017 pour en apprendre un peu plus sur le jeu…Source : http://segmentnext.com/2017/05/03/god-war-4-gory/