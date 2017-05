Voici le Top Famitsu allant du 24 au 30 avril 2017 :Le jeu Mario Kart 8 Deluxe entre à la première place, Dragon Ball Heroes Ultimate Mission X entre la deuxième place, Fire Emblem Echoes perd deux places, Monster Hunter XX Double Cross gagne une place, Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix perd sept places, The Legend of Zelda : Breath of the Wild gagne une place sur Nintendo Switch et trois sur WiiU, 1-2-Switch perd deux places, Horizon Zero Dawn perd dix places, NieR Automata perd six places, Super Mario Maker for 3DS perd quatre places, Pokemon/Moon perdent cinq places, Super Bomberman R perd trois places et Yo-Kai Watch 3 : Sukiyaki gagne deux places…Passons maintenant au Top Hardware : La Nintendo Switch reste stable, alors que la 3DS et la Ps4 échangent leurs places…Source : https://www.famitsu.com/biz/ranking/