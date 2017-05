Voici une Image autour, entre autres, du jeu Splatoon 2 :Ceci se base sur les Réservation effectuées du 24 au 30 avril 2017 dans les Enseignes Comgnet. Les jeux Arms et Final Fantasy XII : The Zodiac Age gagnent cinq places, Splatoon 2 gagne une place, Ultra Street Fighter II : The Final Challengers gagne aussi une place, Seiken Densetsu Collection fait son entrée et Dragon Quest XI gagne une place sur 3DS et sur Ps4…Source : http://www.comgnet.com/ranking/