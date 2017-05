Le 3 mai sur Nintendo Switch et le 4 mai sur 3DS, Inti Creates sortira la mise à jour 1.2 pour le jeu d'action / aventure Blaster Master Zero. Elle ajoutera le Destroyer Mode et l'EX Character Mode. Les développeurs proposeront aussi une démo gratuite le 3 mai sur Switch et 3DS contenant deux stages : Forest Area (Area 1) et Industrial Area (Area 3).