Après de multiples rumeurs, voilà quemets son grain de sel : selon le site, le jeu mélangeant l'univers deà celui desne serait pas bidon.L'un des membres de la rédac' aurait reçu des images et des informations du jeu mais la source lui a déconseillé de montrer les visuels. Toutefois, il peut en parler :- Ainsi, on aurait en héros Mario, Luigi, Yoshi, Peach, et quatre Lapins Crétins déguisés en Mario, Luigi, Yoshi, et Peach.- Le moteur du jeu serait le, utilisé danset le futur jeu- Combat au tour par tour.- Jouable à deux joueurs en coop' locale.- Sens de l'humour débile (duh).- L'un des artworks montrerait Mario et sa bande avec des épées lasers.- Le titre serait- Sortie prévue en août ou en septembre.Vu que c'estderrière cette rumeur, je pense qu'on peut doucement se préparer à voir la clique de Mario croiser celle des Lapins Crétins, ce site n'a pas pour habitude d'écrire sur du vent.Perso', je demande à voir le résultat, le mélange me semble curieux mais après tout, si c'est bien fait, ça pourrait être marrant.