Petite question pour les fans de la licence, est ce que certains ont vu des news concernant la traduction des 2 livres qui ne sont toujours pas parus chez nous à savoir Broken Circle et Last Light ? Car ces 2 là sont sortis il y a un moment aux States !!

Sinon plus récemment il y a eu Envoy, puis Retribution qui VA sortir !!



Quelqu'un à des nouvelles ?