Voici le Top France allant du 17 au 23 avril 2017 d’après Gfk-SELL :Les jeux YoKai Watch 2 quittent le classement général mais reste stable dans le classement 3DS, Horizon Zero Dawn fait son retour dans le classement général et gagne deux places dans le classement Ps4, The Legend of Zelda : Breath of the Wild est toujours présent dans les différents classements, Grand Theft Auto V gagne une place dans le classement Xbox One, 1-2-Switch gagne une place dans le classement Nintendo Switch et Pokemon Sun reste stable dans le classement 3DS…Source : http://www.sell.fr/