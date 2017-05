Pour conclure ce que je retiens de positif:

-Les compositions de Shoji Meguro qui sont dans l’ensemble très appréciable malgré un certain manque de variété.

- Un système de combat tour à tour excitant qui prouve une nouvelle fois que ce genre à encore toute sa place sur console salon.

- Une direction artistique tout simplement fabuleuse.

- Le persona le plus accessible à la masse.

- Quelques clins d’œil aux anciens épisodes

- Les effets hypnotiques du jeu qui ont pour conséquence de ne pas voir le temps passer

- Une durée de vie monstrueuse.

- Le retour de la négociation avec les démons

- Des thématiques qui sont terriblement d’actualité

- Des interfaces hors-norme

-Certains personnages attachants comme Yusuke, Futaba et Makoto

- Enfin des donjons agréables à explorer

- Le meilleur jrpg disponible sur ps4



Dans les points négatifs :

- Un rythme inégal durant l’aventure

- Absence de réel suspense

- Disparition des social link et des routes alternatives

- Le côté gestion simplifié

- Manque cruel de synergie entre les membres du groupe

- Recyclage d’idée massif pour les protagonistes/antagonistes

- Prise de risque anecdotique

- Sentiment que les développeurs ont coupé volontairement du contenu pour proposer dans un avenir rapproché une version plus +

- Difficulté revue à la baisse

- DLC trop cher pour le contenu proposé

- Système de requêtes mal intégré

- Une fin un peu trop convenu pour les standards de la série

- Link49 n’a pas terminé le premier donjon





Ma note globale 8/10





Premièrement je dois avouer qu'après neuf longues années d’attente, il y avait quelque chose de lourd dans l’air au moment de démarrer Persona 5 pour la toute première fois surtout après une génération particulièrement décevante pour les fans d'Atlus ou de jrpg en général.Les amateurs de la série le savent déjà, s’engager dans un nouveau Persona, c’est commencer un long et exaltant périple, du genre de ceux qui vous font pousser jusqu’au prochain point de sauvegarde alors qu’il est déjà quatre heures du matin alors qu'on doit bosser dans quelques heures et sur ce point Persona 5 n'est pas différent des autres épisodes. Effectivement, la durée de vie est tout simplement énorme, car il m'a fallu 126 heures pour finalement avoir le platine du jeu et finir la quête principale risque de prendre pour un jeu un peu moins habitué à la série entre 95 à 120 heures ce qui est plus qu'honorable. De plus, j'ai grandement été impressionné par le chara design des personnages et le style artistique des menus qui sont tout simplement sublime. Effectivement, Persona 5, a certainement les menus les plus stylisés à l’heure actuelle dans le jeu vidéo Chaque page et interface utilisateur, a reçu une attention impressionnante ce qui a pour effet de donner une identité (je ne vais pas dire âme parce que c’est une exclu au jeu Nintendo) très forte au jeu et ce en restant tout à fait lisible en toute circonstances. En outre, l’un des points forts du jeu c’est les multiples thématiques soulevés du scénario qui se révèle être une critique acerbe de la société japonaise contemporaine qui au final soulève des questionnements assez universels, car tous les problèmes soulevés peuvent également s’appliquer à notre société occidentale. Je noterais également que P5 se retrouve à piocher également dans l’héritage laissé par les persona avant l’ère ps2 (Persona 1 et 2) sur plusieurs éléments du gameplay (négociation avec les démons, utilisation des armes à feu), mais également du scénario. Le système de combat(mention spéciale pour le thème last surprise qui est spécialement entraînant) est une nouvelle fois génial et même après des centaines d’heures de jeu, on ne s’ennuie jamais tellement que cet élément est maîtrisé sous toutes les coutures. J’ai également noté l’approfondissement du système des social links qui ont cette fois un impact bien plus important sur la partie RPG, car non seulement ils donnent des bonus de fusion, mais débloquent également des compétences utiles ce qui enrichies grandement le système de jeu. En définitive, Persona 5 a probablement corrigé le plus gros défaut de la série c’est-à-dire les donjons générés aléatoirement pour le scénario en proposant cette fois-ci des donjons fixes, avec un réel level design traité aux petits oignons.Toutefois , il y a plusieurs éléments qui m'ont déçu premièrement la narration se situe pendant une bonne partie du jeu sur deux niveaux(le présent et le passé) avec un interrogatoire qui nous ramène après ces péripéties, pendant lequel notre protagoniste raconte son aventure qui l’a amener à cette situation bien précise . Le concept sur papier semble génial, mais au final cela nuit grandement au rythme de l’aventure (qui est déjà lent dans la première partie) sans parler que tous les antagonistes se font spoiler d'avance ce qui enlève tout suspense possible. Par ailleurs, je trouve qu’il y a un réel manque de synergie entre les membres de l’équipe, car il n’y a à peu près aucune complicité ou même de dialogues croustillants entre les protagonistes alors que c’était probablement la plus grande force de persona 4. Dans le même ordre d’idées, il semble évident qu’il y a beaucoup de personnages inutiles dans le groupe, car au final le trio de départ (Ann , Ryoji et Morgana) perd rapidement de leurs importances et n’évolue peu ou pas au fils de l’aventure sans parler qu’Haru est l’exemple parfait d’un personnage qui sert uniquement à remplir un trou dans l’équipe, car cette dernière ne sert ou n’apporte strictement rien à l’équipe. Parallèlement, la majorité des personnages sont grandement inspirés pour ne pas dire des ersatz des personnages de Persona 2-3-4 (hormis peut-être Futaba et dans une moindre mesure Yusuke) ce qui donne un gros sentiment de déjà vu qui n’était pas présent dans les autres épisodes. L’ost dans l’ensemble est appréciable mais souffre de trop de répétition, car au final se sont toujours les mêmes 5-6 thèmes qui jouent inlassablement ce qui a pour effet de créer une certaine lourdeur. Par ailleurs , le Memento aka le Tartatus du pauvre est un donjon semi-optionnel qui propose malheureusement la pire et plus répétitive musique de l’ost et contrairement à Persona 3(plusieurs remix de musique afin soulager un peu les oreilles des joueurs) cette bouillie auditive n’évolue pas du tout au cours de l’aventure. De surcroît , dans l’objectif de rentre le jeu le plus accessible possible , l’aspect gestion a été grandement simplifié afin de permettre aux joueurs de finir le jeu aisément avec tous les social link au maximum alors que ça demandait une rigueur et une planification sans faille dans p3-p4. On peut d’ailleurs faire le même constat pour la difficulté durant les combats étant donné que j’ai survolé le jeu avec la difficulté maximale en mourant que deux fois en tout ce qui est un peu dommage, car le joueur n’a pas forcément besoin d’exploiter à 100% le système de combat pour finir le jeu. Pour conclure, ma plus grande déception a été certainement l’absence de twist et d’antagoniste mémorable dans cet épisode étant donné que tout était plus ou moins prévisible du début à la fin hormis quelques détails mineurs. En bref, je n’ai pas senti cette explosion de créativité, de folie et de prise de risque qui est était omniprésente dans les autres épisodes.