Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch et de la 3DS :En se basant sur les espaces dédiées à l’évènement de la page japonaise, lorsqu’une nouvel espace se créer, un Nintendo Direct a lieu la semaine d’après. Et c’est ce qui s’est passé aujourd’hui, laissant supposer qu’un Nintendo Direct aura lieu la semaine prochaine. Rappelons que certains jeux de la Saga Pokemon ont été dévoilés en mai. En attendant une future confirmation…Source : http://www.gonintendo.com/stories/279342-rumor-is-there-a-nintendo-direct-coming-next-week

posted the 05/02/2017 at 01:18 PM by link49